Auch in diesem Jahr will die Siedlergemeinschaft BASF-Notwende ein Zeichen gegen die Verschmutzung setzen und nimmt an der Aktion „Saubere Stadt“ teil. Organisatorische Unterstützung erhalten die Oggersheimer durch die Stadt, die die Ausrüstung bereitstellt. Änderungen zu vergangenen Sammelaktionen gibt es aufgrund der Corona-Situation nicht nur bei der Gruppengröße: „Die Leberknödelburger wird es erst nach Corona wieder geben“, erklärt Matthias Meier als Vorsitzender der Siedlergemeinschaft. So sollen Helfer belohnt werden, wenn der persönliche Kontakt wieder einfacher möglich sei. „Trotz aller Umstände möchten wir nach der Zwangspause im Vorjahr nun dem Müll in unseren Wohngebieten zu Leibe rücken“, so Meier.

Alle Oggersheimer Anwohner aufgerufen

Die Siedlergemeinschaft wird am Samstag, 27. März, ab 9.45 Uhr für etwa drei bis vier Stunden Müll sammeln. Aufgerufen sind alle Anwohner aus Oggersheim und insbesondere der Melm und der Notwende. Wer Zeit und Lust hat, kann sich bis 26. März, 18 Uhr, per E-Mail an sauber@sg-notwende.de mit der Anzahl der Helfer anmelden. „Alle weiteren Details bekommt man per E-Mail mitgeteilt. Ich freue mich auf viele Teilnehmer“, betont Meier. Die Aktion werde alle gültigen Auflagen der aktuellen Corona-Regeln beachten, deshalb werde voraussichtlich in sehr kleinen Gruppen gesammelt.