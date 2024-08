In der Ludwigshafener Gartenstadt geht am Samstag, 31. August, und Sonntag, 1. September, das Siedlerfest über die Bühne. Ausgerichtet wird das Fest von der Siedlergemeinschaft Niederfeld, die das Stadtteilfest organisiert und in Zusammenarbeit mit weiteren Vereinen stemmt. Das Festgelände befindet sich in der Niederfeldstraße 27.

„Wir feiern auf unserem eigenen Gelände, das macht vieles einfacher“, freut sich Markus Lemberger, Vorsitzender der Siedlergemeinschaft Niederfeld. Die Siedlergemeinschaft sorgt für die Organisation und Finanzierung des Festes, für Strom und Wasser, so dass die teilnehmenden Vereine ohne belastende Kosten an den Start gehen können. I„m Vorjahr haben wir einen Rekord erleben dürfen, auch in diesem Jahr erwarten wir einen großen Zuspruch“, so Lemberger. „Das Siedlerfest bietet eine wunderbare Gelegenheit, gemeinsam mit Freunden, Nachbarn und der Familie zu feiern, die Gemeinschaft zu stärken und die Vielfalt der Gartenstadt zu genießen.“

Das Siedlerfest startet am Samstag um 15 Uhr und endet gegen 23 Uhr. Am Sonntag beginnt das Fest um 10 Uhr und klingt gegen 18 Uhr aus. An beiden Tagen können sich die Besucherinnen und Besucher auf Live-Musik mit der Oggersheimer Band Musik-Mix von Ivo Weinfurter freuen, die im Vorjahr den Festplatz zum Tanzen brachten. Ein besonderer Programmpunkt am Sonntag ist der ökumenische Gottesdienst, der ab 10.30 Uhr auf dem Festgelände gefeiert wird. Nach dem Gottesdienst wird im Gedenken an das verstorbene Ehrenmitglied Erich Fries ein Baum gepflanzt.