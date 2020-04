Das Gesundheitsamt der Stadt hat den siebten Todesfall wegen des Coronavirus in Mannheim bestätigt. Es handelt sich um einen über 80 Jahre alten Mann aus Mannheim, der im Krankenhaus verstorben ist. Darüber hat die Stadt in einer Pressemitteilung am Freitagnachmittag informiert. Dem Gesundheitsamt seien bis 16 Uhr am Freitag sechs weitere Fälle von nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen gemeldet worden, heißt es in der Mitteilung. Damit erhöht sich die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim auf insgesamt 434.