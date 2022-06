Ein siebenjähriger Junge ist laut Polizei am Dienstagnachmittag in Maudach (Neustadter Ring) von einem Auto angefahren worden, das eine 83-Jährige steuerte. Die Seniorin war gegen 16 Uhr in Richtung Grünstadter Straße unterwegs, als ihr der Junge auf seinem Fahrrad vor den Wagen fuhr. Die 83-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Das Kind verletzte sich an den Beinen und wurde in eine Klinik eingeliefert.