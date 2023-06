Sieben Unfälle, bei denen mehrere Personen verletzt wurden, haben sich laut Polizei am Donnerstag im Stadtgebiet ereignet. Um 7.45 Uhr wurde ein 14-Jähriger an der Kreuzung Saarland-/Stifterstraße (Süd/Mundenheim) von einem Auto erfasst. Der junge Fußgänger querte trotz Rotlichts an der Ampel die Straße. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Eine 61-jährige Radfahrerin stürzte gegen 14.50 Uhr in der Breiten Straße (Maudach), als sie mit ihrem Rad gegen den Bordstein kam. Auch sie wurde in eine Klinik gebracht. Eine weitere Radfahrerin stürzte um 19.45 Uhr in der Hemshofstraße (Nord). Die 60-Jährige kam zu Fall, als sie vom Gehweg auf die Straße fuhr. Auch sie wurde stationär aufgenommen.

Entgegen der Fahrtrichtung unterwegs

Zu einem Zusammenprall zwischen einem Auto und einer Radfahrerin kam es um 14.20 Uhr an der Kreuzung Kaiser-Wilhelm-Straße/Heinigstraße (Mitte). Die 53-Jährige war entgegengesetzt der Fahrtrichtung unterwegs, der 22-jährige Autofahrer übersah sie. Die Frau wurde leicht verletzt.

In den Neugärten in Oggersheim wurde ein Radfahrer gegen 17.30 Uhr bei einem Unfall verletzt. Ein 20-jähriger Autofahrer missachtete beim Wenden die Vorfahrt des 45-Jährigen, der vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Gegen 14.50 Uhr wurde ein 58-jähriger Rollerfahrer an der Kreuzung Friesenheimer-/Friedrichstraße (Oppau) verletzt. Ein 65-jähriger Autofahrer wollte abbiegen und missachtete die Vorfahrt des entgegenkommenden Rollerfahrers. Eine weitere Rollerfahrerin verletzte sich gegen 19 Uhr in der Hölderlinstraße (Oggersheim). Die 19-Jährige war zuvor beim Abbiegen mit einem Rad auf einer Bahnschiene ausgerutscht.