Die Corona-Inzidenz ist am Donnerstag sowohl in Ludwigshafen wie auch im Rhein-Pfalz-Kreis nicht weiter gesunken. Laut Daten des Landesuntersuchungsamts blieb sie in Ludwigshafen mit 14,5 auf demselben Wert wie am Vortag. Im Rhein-Pfalz-Kreis stieg die Inzidenz am Donnerstag leicht an: von 12,3 auf 12,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.