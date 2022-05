Die Technischen Werke (TWL) wollen ab Sommer die öffentliche E-Ladeinfrastruktur in Ludwigshafen weiter ausbauen, weil der Bedarf deutlich gewachsen sei. Geplant sei zunächst eine weitere Ladesäule in Oggersheim (Ludwig-Guttmann-Straße), sechs weitere Ladesäulen sollen in den nächsten Monaten im gesamten Stadtgebiet folgen. Mögliche Standorte würden derzeit geprüft.

Bisher nur zu 50 Prozent ausgelastet

Seit 2015 sind die TWL im Elektromobilitätsmarkt unterwegs. Auch die öffentliche Ladeinfrastruktur in Ludwigshafen wurde von den TWL ausgebaut, der Betrieb dieser Ladesäulen war für das Unternehmen wegen der geringen Nachfrage und Auslastung nicht rentabel. Die TWL betreiben im Stadtgebiet derzeit acht öffentliche Ladestationen mit 16 Ladepunkten, 15 dieser Ladepunkte sind AC-Ladepunkte mit maximal 22 Kilowatt-Ladeleistung, ein Ladepunkt ist ein Schnellladepunkt mit 50 Kilowatt-Ladeleistung. Bislang waren diese Ladesäulen maximal zu 50 Prozent ausgelastet.

Netzwerk mit Partnern der Region

Nach Auswertung der aktuellen Daten rechnet der knapp 700 Mitarbeiter beschäftigende Energieversorger mit einer Steigerung der Ladevorgänge von rund 20 Prozent in diesem Jahr. Damit sowie mit weiteren Steigerungen in den nächsten Jahren werde die von den TWL für den wirtschaftlichen Betrieb der Ladesäulen benötigte Auslastung erreicht. Alle neuen Ladesäulen werden laut den TWL in das flächendeckende Ladenetzwerk Tenk integriert, das die TWL gemeinsam mit den anderen beiden führenden Energieunternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, der Mannheimer MVV und den Stadtwerken Heidelberg, betreibt.

Noch Fragen?

Zu den Themen E-Mobilität und Ladeinfrastruktur informieren die TWL montags bis freitags von 10 bis 12 und von 13 bis 15 Uhr unter Telefon 0621 505-2550. Kontakt per E-Mail: edl@twl.de. Infos im Netz: www.twl.de.