Sieben Männer sitzen in U-Haft. Sie sollen in der Mannheimer Innenstadt gedealt haben. Bei Razzien finden Beamte Drogen, Bargeld und Waffen.

Nach umfangreichen Ermittlungen sitzen sieben Männer im Alter zwischen 23 und 32 Jahren wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln in Untersuchungshaft. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim sollen die Beschuldigten über mehrere Monate hinweg in der Innenstadt mit verschiedenen Drogen und verschreibungspflichtigen Medikamenten gehandelt haben. Spätestens seit September 2025 sollen sie im Bereich zwischen Schwetzinger Straße und Skulpturenplatz Kokain, Marihuana und Arzneimittel in Kleinmengen verkauft haben.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um vier tunesische, zwei marokkanische und einen deutschen Staatsangehörigen. Der überwiegende Teil von ihnen lebte zuvor in Mannheim, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Mannheim erklärte. Dort erfolgte auch der Zugriff. Die Ermittlungen hatten bereits im Oktober 2025 begonnen. Die Ermittlungsgruppe Rauschgift der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg arbeitete dabei eng mit der Staatsanwaltschaft zusammen und sammelte über Monate hinweg Beweismaterial, das zur Identifizierung und Lokalisierung der mutmaßlichen Dealer führte.

Verdacht auf bewaffnetes Handeltreiben

Am 17. März schlugen Einsatzkräfte zu. Bei den anschließenden Wohnungsdurchsuchungen stellten die Ermittler Betäubungsmittel in nicht geringer Menge, verschreibungspflichtige Arzneimittel, Bargeld im vierstelligen Bereich sowie Waffen und gefährliche Gegenstände sicher – Funde, die den Verdacht des bewaffneten Handeltreibens stützen.

Einen Tag später wurden die Männer dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt, der die beantragten Haftbefehle erließ. Sie wurden anschließend in verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht. Ob es weitere Tatverdächtige oder Hintermänner geben könnte, ließ die Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen offen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft dauern an.