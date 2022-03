In den Innenstädten von Heidelberg und Mannheim sind am Mittwoch sieben Ladendiebe festgenommen worden. Ein Ladendetektiv eines Bekleidungsgeschäfts in Heidelberg alarmierte die Polizei allein viermal wegen Diebstahlsdelikten.

Schule und Kleidung geklaut

Zunächst stahl ein 24-Jähriger gegen 13 Uhr ein Paar Schuhe im Wert von 200 Euro aus der Verkaufsauslage des Ladens und tauschte sie gegen seine eigenen aus. Fünf Stunden später versuchte ein 28-Jähriger unter seiner eigenen Jacke eine neue Jacke im Wert von 220 Euro zu stehlen. Bei ihm fand die Polizei zudem eine kleine Menge Rauschgift. Um 18.30 Uhr wurde ein 33-Jähriger beobachtet, wie er in einer Sporttasche mehrere Textilien im Wert von 340 Euro mitgehen lassen wollte. Um 19.45 Uhr stellte der 38-jährige Ladendetektiv dann gleich zwei Ladendiebe: einen 26-Jährigen, der mehrere Kleidungsstücke unter seine eigenen angezogen hatte, und dessen 18-jährigen Komplizen, der ähnlich vorging. Der Wert der Warten: 1500 Euro.

Parfüms eingepackt

In Mannheim rückte die Polizei am Mittwoch zweimal aus, nachdem ein 39-Jähriger mittags mehrere Parfüms im Wert von 200 Euro aus einem Drogeriemarkt in E1 entwendet hatte und ein 31-Jähriger abends aus einem Drogeriemarkt in P3 Parfüms und Kleidung im Wert von 210 Euro stehlen wollte.