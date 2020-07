Schon wieder sind in Ludwigshafen Müllcontainer angezündet worden: Unbekannte setzten gegen 1 Uhr in der Nacht zum Montag sieben Altpapiercontainer in der Stefan-Zweig-Straße in Oggersheim in Brand. Der Polizei zufolge wurden durch das Feuer die Container und ein Pkw beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 7000 Euro beziffert. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Hinweise unter Telefon 0621/963-2773 an die Polizei.