E-Scooter sollten ein innovativer Beitrag zur Verkehrswende sein. In vielen Kommunen sind sie mittlerweile ein Ärgernis, manche Städte wollen sie sogar verbieten lassen. Das hängt damit zusammen, dass einige Nutzer ziemlich rücksichtslos damit umgehen, unter Drogen- oder Alkoholeinfluss fahren und damit ein erhebliches Risiko darstellen. Zudem werden die Gefährte teilweise einfach querbeet liegengelassen und sind auch in dieser Beziehung ein Gefahrenherd.

Sieben E-Roller auf einen Streich entdeckte zuletzt ein Bewohner der Parkinsel auf dem Gehweg vor seinem Haus und wandte sich an die Redaktion mit der Frage, wer eigentlich dafür haftet, wenn etwas passiert. Wir haben bei der Stadtverwaltung nachgehakt.

Appell an gesunden Menschenverstand

„Pauschale Aussagen zur Haftung lassen sich immer nur schwer treffen“, sagt dazu Stadtsprecher Christophe Klimmer. Klar sei, dass E-Scooter nicht verkehrsgefährdend oder -behindernd abgestellt werden dürften. „Im Einzelfall wäre aber zu beweisen, wer für einen umgeworfenen E-Scooter ursächlich verantwortlich war. Das gelingt in der Regel nicht.“ Bei Unfällen hafte grundsätzlich der Fahrer des E-Scooters. Da in diesem Zusammenhang immer die Schuldfrage zu klären und zu beweisen wäre, gestalte sich die Haftungsfrage schwierig. Eine Haftung der Stadt sei ausgeschlossen. „Wir appellieren an den gesunden Menschenverstand, keine Roller umzustoßen, in Grünflächen zu werfen oder auf andere Art und Weise Menschen damit zu gefährden. Gerade im Hinblick auf eingeschränkte Mitmenschen wäre es hilfreich, wenn diejenigen, denen ein im Weg liegender Roller auffällt, diesen auf die Seite stellen würden“, so Klimmer.

800 bis 900 in der Stadt

In Ludwigshafen geht die Stadt von insgesamt 800 bis 900 Elektrorollern aus, die von mehreren kommerziellen Verleihfirmen täglich im Stadtgebiet zur Verfügung gestellt werden. Wie Fahrräder dürfen E-Scooter bisher grundsätzlich auf Gehwegen abgestellt werden, wenn eine Breite von mindestens 1,60 Metern bleibt. Hinsichtlich einer gemeinsamen Vorgehensweise wegen des Roller-Problems fanden Anfang 2022 Abstimmungsgespräche mit den Anbietern, dem Verkehrsverbund VRN sowie den Städten Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und Kaiserslautern statt. Dabei wurden verschiedene Lösungsansätze diskutiert. Einer davon war, das E-Roller-Vermietsystem über eine kommunale Satzung als Sondernutzung zu deklarieren. Das könne neben Gebühren aber mehr Kontroll- und Steuerungsmaßnahmen bringen. Der Nachteil: ein hoher Personal- und Verwaltungsaufwand. Seither hat sich nichts mehr getan.