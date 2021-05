Vor ein paar Wochen hat der Südwestdeutsche Fußball-Verband (SWFV) die Spielklassen der Männer, Frauen und Junioren vorzeitig beendet. Angesichts der hohen Inzidenzzahlen und Einschränkungen in vielen Lebensbereichen ein erwarteter Schritt. Doch welche Perspektive gibt es für den Amateurfußball?

„Wir möchten den Vereinen so schnell wie möglich wieder grünes Licht für Training geben, um dann den Spielbetrieb wieder aufzunehmen zu können“, sagt Franz-Josef Kolb, Leiter der Abteilung Sport- und Spielbetrieb beim SWFV. Die Einschränkung lässt der Funktionär aber schon im nächsten Satz folgen: „Das liegt aber nicht in unserer Hand. Wir haben nicht die Entscheidungshoheit, sondern sind abhängig von den politischen Verfügungen.“ Hoffnung mache, dass der Deutsche Fußballbund nicht lockerlasse und bei der Politik immer wieder Vorstöße unternehme, um seinen Mitgliedern möglichst bald wieder die Gelegenheit einräumen zu können, Sport zu treiben.

Doch noch gibt es viele Fragen. Etwa, ob Akteure vor Spielen einen negativen Corona-Test vorlegen müssen. „Das kann ich mir nicht vorstellen, denn da reden wir von tausenden Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern. Das wäre meines Erachtens nicht umzusetzen“, glaubt Kolb. Bei den Profis sei das praktikabel, bei den Amateuren nicht.

Positiver sieht er das Hygienekonzept, das die Vereine schon für die Zeit nach dem ersten Lockdown ausgearbeitet haben. „Die meisten Klubs haben sich da sehr viel Mühe gegeben. Und wo ich zuschauen war, ist es auch gut angewandt worden“, betont der Abteilungsleiter. In diesem Punkt gibt es aber auch andere Stimmen, die berichten, dass Zuschauer wie in der Vor-Corona-Zeit eng zusammengestanden und das Gebot des Abstandhaltens vielfach ignoriert haben. Die Vereine möchten verständlicherweise aber nicht auf Zuschauer verzichten. Nicht nur wegen der (überschaubaren) Einnahmen, sondern auch, damit der Kontakt zwischen Besucher und Klub nicht verlorengeht.

Der SWFV will abfragen, wie die Vereine die in der vergangenen Saison in den meisten Spielklassen erstmals praktizierte Aufteilung der Ligen in jeweils zwei Staffeln bewerten. Nach RHEINPFALZ-Informationen stieß diese Variante auf breite Zustimmung. Die Vorteile liegen auf der Hand. Erstens: Wegen der Gruppeneinteilung nach regionalen Gesichtspunkten. Das führt zu vielen zugkräftigen Derbys, was den Kassen der Vereine gut getan hat. Zweitens: Mit der Hauptrunde und den folgenden Auf- und Abstiegsrunden kommen die Vereine auf weniger Partien als in einer normalen Saison mit planmäßig 30 Begegnungen. Das kann entscheidend sein, wenn es noch einmal eine Unterbrechung wegen der Pandemie gibt. Drittens: Sind wenigstens die Hauptrunden komplett gespielt, kann die Saison gewertet werden, auch wenn sie eventuell wieder abgebrochen werden muss.

„Es wäre schön, wenn wir Anfang August wieder spielen könnten“, sagt Kolb. Die vom SWFV zunächst als Minimum vorgegebenen vier Wochen Training vor dem ersten Wettkampf dürften nicht mehr genügen. „Ich denke, dass dies nach einer so langen Pause eher mehr sein muss“, verdeutlicht der Funktionär. Möglicherweise könne man Kreispokalspiele vor dem Punktspielstart austragen. Kalkuliert man mit einem achtwöchigen Vorbereitungstraining müsste bei einem Start Anfang August spätestens im Juni mit den Übungseinheiten begonnen werden. Doch was ist, wenn während der Vorbereitung eine Mannschaft nicht mehr trainieren darf, weil die Inzidenz in der dortigen Region nach oben schnellt? „Wir wollen allen Mannschaften die gleiche Chance geben“, sagt Kolb, „wenn es so käme, wäre es ein unlauterer Wettbewerb über den A-Klassen.“ Mit anderen Worten: Würde ein Team das Training aussetzen müssen, würde der Rundenbeginn wahrscheinlich verschoben werden.

Was die Vereinswechsel anbelangt, ändert sich nichts. „Die Wechselmodalitäten bleiben unangetastet. Allerdings zählt die Zeit, in der wegen der Pandemie nicht gespielt wurde, nicht mit“, sagt Kolb. Das macht Sinn, denn ansonsten wäre jeder Spieler ablösefrei, weil er die dafür erforderlichen sechs Monate nicht gekickt hätte. Damit ginge dem abgebenden Verein die nach Spielklassen gestaffelte Aufwandsentschädigung jedoch verloren. Die Zahl der Vereinswechsel ist zum derzeitigen Stand deutlich zurückgegangen. Sicher auch eine Begleiterscheinung von Corona.