Mit viel Liebe zum Detail hat Hans Schwarz Einblick in das Leben und Umfeld einer Osterhasenfamilie geschaffen. Je länger der Betrachter verweilt, desto mehr Details entdeckt er im Schaufenster einer ehemaligen Metzgerei in Maudach. Erst auf den zweiten Blick sind in einem Nest voller Heu ein ausgestopfter Marder neben einer Schleiereule zu finden. Auf der anderen Seite der Scheune hüpft eine Elster zwischen Eichhörnchen und Waldohreule. Die gesamte Szenerie ist aus Naturmaterialien vom benachbarten Maudacher Bruch aufgebaut. Der Jagdpächter hat viele Stunden damit verbracht, um die Szene so naturnah wie möglich zu gestalten. Alles sei nachgestellt, wie er es draußen gesehen habe, sagt er. Der Lohn dafür sind zahlreiche Spaziergänger, die staunend stehen bleiben. Am Abend zeigt sich das Schaufenster in der Maudacher Silgestraße 9 in einem anderen Licht. Dann nämlich sind die Osterhasen und ihre ausgestopften Kameraden beleuchtet.