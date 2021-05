Am Rande von Oggersheim ist vor zehn Jahren ein medizinischer Campus entstanden. Die Initiative ging von der BG Klinik aus, die neben ihren Gebäuden das Gesundheitszentrum Rhein-Neckar errichtete. Klinikleitung und niedergelassene Ärzte sehen wegen der kurzen Wege vor allem Vorteile für die Patienten.

Dass auch Medizinspezialisten gegen die Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie machtlos sind, erfahren Susanne Dieffenbach (Geschäftsführerin) und Paul Alfred Grützner (Ärztlicher Direktor) gerade ganz direkt. Die Leitung der BG Klinik hätte gerne den zehnten Geburtstag des Gesundheitszentrums Rhein-Neckar gefeiert. Doch das neue Virus lässt solche Veranstaltungen derzeit nicht zu. Daher bleibt beiden nur ein Brief an die acht Arztpraxen (Neurologie, HNO, Chirurgie/Orthopädie, Radiologie, Urologie, Internisten, Kardiologie und ambulantes OP-Zentrum), die Apotheke und den Hörakustiker, die als Mieter im Gesundheitszentrum vertreten sind. Mit ein paar netten Worten soll das Gemeinschaftsgefühl gestärkt und sich gegenseitige Wertschätzung ausgesprochen werden.

Dieffenbach ist das ganz wichtig. Auch Grützner sagt: Elementar ist der „Campus-Charakter“. Die Geschäftsführerin erinnert sich rückblickend gerne an die Entscheidungen vor über zehn Jahren: „Wir sind sehr glücklich, dass wir uns so entschieden haben.“ Elf Millionen Euro hat die BG Klinik in den Neubau auf ihrem Gelände investiert und so Platz für die acht Facharztpraxen von niedergelassenen Kollegen geschaffen. „Das brachte uns auch einen Schub an Innovationen“, ist Dieffenbach überzeugt. Weitere Anbauten für zusätzliche Ärzte werde es trotz der positiven Zwischenbilanz aber nicht geben: „Wir müssen ja die Flugbahnen für die hier stationierten Rettungshubschrauber frei halten.“

Langfristige Verträge

Das Konstrukt für das Ärztezentrum ist denkbar einfach: Die BG Klinik hat investiert und ist seit zehn Jahren der Vermieter. Die Verträge laufen über 15 Jahre. Bisher habe es auch kaum Wechsel im Haus gegeben. Dieffenbach hält das für sehr wichtig: „Wir wollten ja von Anfang an langfristige Partnerschaften.“ Dieser Wunsch habe sich erfüllt. Es habe sich ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis an der Ludwig-Guttmann-Straße mit einem echten Zusammengehörigkeitsgefühl entwickelt. Anfangs trafen sich Klinikleitung und niedergelassene Ärzte regelmäßig. Inzwischen seien die Abläufe eingespielt, es herrsche ein hohes Maß an Kollegialität, so Dieffenbach.

Diesen Aspekt unterstreicht Paul Alfred Grützner auch von der ärztlichen Seite, denn am Ende gehe es ja um die bestmögliche Versorgung der Patienten. Und in diese Richtung habe man sich mit der Entscheidung für das Gesundheitszentrum vor gut zehn Jahren eindeutig entwickelt. So biete man dort Platz für größere Gemeinschaftspraxen, was den Anforderungen vieler Mediziner von heute entspreche. „Viele bevorzugen ein Angestelltenverhältnis und möchten sich nicht alleine mit einer Einzelpraxis niederlassen“, sagt Grützner. Und die acht Praxen unter einem Dach seien ein Vorteil für Patienten: Die Kollegen kennen sich, können bei Fragen weiterhelfen und Patienten an eine weitere Fachrichtung überweisen. Und auch zur BG Klinik gebe es enge Vernetzungen, sagt Grützner. Er nennt als ein Beispiel das im Gesundheitszentrum angesiedelte OP-Zentrum für ambulante und kleinere Eingriffe. „Wir haben dort jeden Tag zwei OP-Säle für unsere Teams gebucht. Damit entlasten wir unseren Zentral-OP, wo wir uns auf die schweren Fälle konzentrieren können“, so Grützner.

Hohe Fallzahlen

Ähnlich wichtig seien Abstimmungen mit den Neurologen im Gesundheitszentrum. Dieser Austausch sei es, der den Campus-Charakter auszeichne. „Wir erreichen dadurch Verbesserungen der Prozesse. Das ist entscheidend für die Patienten. Wir müssen deren Probleme lösen und deren Bedürfnissen gerecht werden“, betont Grützner. Dies gelinge durch die enge Vernetzung innerhalb des Gesundheitszentrums sowie zwischen den Praxen und der BG Klinik.

Die gute Patientenresonanz bei den niedergelassenen Ärzten spreche ebenfalls dafür, dass man sich für ein kluges Modell entschieden habe, sagt Dieffenbach. Und dieser Zuspruch helfe zudem mit Blick auf die medizinische Leistung, ist Grützner überzeugt. „Nur mit hohen Fallzahlen kann man Qualität und Expertise sichern.“ Daher sei die enge Verzahnung von ambulanter und stationärer Versorgung wichtig und sinnvoll. Der „Campus-Geist“ (Dieffenbach) an der Ludwig-Guttmann-Straße sorge für kurze Wege. Das sei für Patienten wichtig, wenn Befunde von einem Arzt zum nächsten für den Fortgang einer Therapie übermittelt werden. „Das läuft hier schneller und zuverlässiger, und wir können durch die Vernetzung Doppeluntersuchungen vermeiden“, sagt Grützner.

Zur Sache: Das sagt ein Mieter

„Wir zogen mit unserer urologischen Praxis im Dezember 2010 als eine der ersten Praxen ein“, erinnert sich Marc Weiss. Mit seinem Team hat er eine Fläche von knapp 400 Quadratmetern gemietet und konnte die Praxis „nach unseren Bedürfnissen gestalten“. Nach dem Umzug von der Poststraße (Oggersheim) in die Ludwig-Guttmann-Straße habe es keine Probleme gegeben. Inzwischen sei die Nachfrage sogar „deutlich gestiegen“, sodass in der Praxis zusätzliche Ärzte eingestellt wurden. Die Zusammenarbeit mit den anderen Praxen habe sich gut entwickelt. „Für Patienten ist dies ein großer Vorteil, da sie kurze Wege und im Idealfall schnelle Termine bei den verschiedenen Fachärzten haben“, sagt Weiss. Auch die Nähe zur BG Klinik sei in einigen Fällen ein Vorteil. Sein Fazit: „Alles in allem bereuen wir den Umzug nicht, da der Standort perfekt ist, das Gebäude hochwertig und die Praxis in solch einem Zentrum zukunftsfähig bleibt.“