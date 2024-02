Mitarbeiter eines Sicherheitsdiensts haben am frühen Montagmorgen zwei Personen beobachtet, die versuchten, auf einem Betriebsgelände in der Rheingönheimer Hauptstraße Kupferkabel zu entwenden. Als sie die Mitarbeiter bemerkten, flüchteten die Diebe nach Angaben der Polizei in einem weißen Transporter in unbekannte Richtung. Hinweise: Telefon 0621 963-2122, E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.