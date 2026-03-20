Einen Pool von Überfahrsperren für mehrere Gemeinden – Schifferstadt und Speyer sind sich schon einig. Eine Kommune fehlt noch, um Fördergelder zu bekommen.

Der Rhein-Pfalz-Kreis hat es im Prinzip schon mal vorgemacht, wie Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) aussehen kann: Der Kreis übernimmt für die Stadt Frankenthal das Blitzen, also die Geschwindigkeitsüberwachung im Stadtgebiet. Im Gegenzug sollen die Menschen aus dem Kreis-Norden perspektivisch in der Frankenthaler Zulassungsstelle ihre Autos an-, um- oder abmelden können.

Ein ähnliches Konstrukt wollen jetzt auch die Städte Speyer und Schifferstadt ins Leben rufen. Hier geht es allerdings um das Thema „Mobile Sicherheitsinfrastruktur für sichere Veranstaltungen“. Konkret geht es im ersten Schritt um die Anschaffung von Überfahrsperren, wie sie bereits in Schifferstadt bei der diesjährigen Straßenfasnacht zum Einsatz gekommen sind. Schifferstadt verspricht sich von der Kooperation Synergieeffekte, eine Reduzierung der Investitions- und Betriebskosten sowie eine flexible Einsatzfähigkeit.

Hinzu kommt, dass das Land die Anschaffung über das Sonderförderprogramm „Gemeinsam sicher feiern in Rheinland-Pfalz“ finanziell unterstützt – bei einer Kooperation von drei Kommunen mit 105.000 Euro und bei vier Kommunen mit 140.000 Euro, wie Heiko Beckmann, Referatsleiter Öffentliche Sicherheit und Ordnung bei der Stadt Schifferstadt, im Stadtrat erläuterte. Die Stadt Speyer übernehme als federführende Kommune Koordination, Ausschreibung und Umsetzung. Die Überfahrsperren sollen laut Schifferstadts Bürgermeisterin Ilona Volk (Grüne) in Speyer gelagert werden und bei Festen, wie zum Beispiel dem Kunsthandwerkermarkt oder dem Rettichfest zum Einsatz kommen. Der Stadtrat votierte einstimmig für die IKZ mit Speyer.

Bisher sind allerdings nur zwei Kommunen im Boot – Speyer und Schifferstadt. Beim ersten Treffen am Donnerstag waren außerdem noch Vertreter aus Limburgerhof, der Verbandsgemeinde Rheinauen und der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen dabei, wie Christian Kölsch, stellvertretender Brand- und Katastrophenschutzinspekteur der Stadt Speyer, im RHEINPFALZ-Gespräch informiert.

Der Antrag müsse bis 31. März gestellt werden, sagt Kölsch. Die entsprechenden Ratsbeschlüsse dazu könne man nachreichen. Wichtig sei, dass eine dritte Kommune mitmache. Doch da sei er guter Dinge. Die Stadt Bad Dürkheim und Mutterstadt hätten auch Interesse, seien aber nicht bei dem Treffen dabei gewesen.

Patrick Fassott (SPD), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Rheinauen, sagte im RHEINPFALZ-Telefonat, dass die Verwaltung „sehr interessiert“ sei an dem Projekt. Allerdings müsse er das noch mit den Fraktionen beraten. In Limburgerhof ist man dagegen noch etwas zurückhaltender und will das Thema ebenfalls noch intern beraten, sagt Bürgermeister Andreas Poignée (CDU).