E-Bikes boomen bei Senioren, doch ältere Menschen sind auch häufig in Unfälle verwickelt. In Maxdorf zeigten Polizei und Verkehrswacht, wie sich die Sicherheit erhöhen lässt.

Der Anteil an Senioren im Straßenverkehr nimmt zu – das zeigt auch die Unfallstatistik. Elektro-Fahrräder sind bei Senioren immer beliebter. Für mehr Sicherheit hat die Polizeiwache Maxdorf daher mit einem Aktionstag gerade Senioren besondere Angebote gemacht.

Jeder vierte Unfallbeteiligte im Bereich der Polizeiinspektion Frankenthal, zu der die Wache Maxdorf gehört, ist älter als 65 Jahre. Schon in der Vergangenheit hat die Wache Maxdorf unter der Leitung von Polizeihauptkommissarin Ute Henn Senioren angesprochen und Tipps für mehr Sicherheit gegeben. Bei Kontrollen auf dem Aldi-Parkplatz an der Weißenheimer Straße gab es keine besonderen Verstöße gegen Regeln und Sicherheit. Die Polizisten haben jedoch öfters auf Kleinigkeiten hingewiesen. „Recht häufig ist der Erste Hilfe Kasten abgelaufen“, sagt Polizeikommissarin Mia Ladan. Ihn zu erneuern sei wichtig, weil er steriles Verbandmaterial enthält. Auch die Fahrzeugführer sollten wissen, wo sich der Kasten im Auto befindet, um ihn im Notfall zur Hand zu haben.

„Mit Leuten ins Gespräch kommen“

Auf der anderen Seite des Parkplatzes haben Polizisten einen Reaktionstest aufgebaut. Was aussieht, wie eine Wand mit Kacheln ist von einem Computer gesteuert. Unter den Kacheln blinken Lichter, die es möglichst schnell zu drücken gilt. Dabei wird die Reaktionszeit gemessen und die richtigen Treffer werden gezählt. „Das ist ein spielerisches Angebot und es dient auch dazu, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen“, erklärt Polizeihauptkommissar Jörg Ulrich. Die Beamten erklären das Prinzip unter anderem einem älteren Herren – und schon geht's los: Der Mann tippt auf die Lichter. „Sie können ruhig draufhauen, die Wand hält einiges aus“, sagt Ulrich. Der freiwillige Test dauert eine Minute, die sich gegen Ende doch zieht. Dann ertönt ein Signal; es ist geschafft. 70 Treffer hat der Mann geschafft. Er ist 76 Jahre alt. „Für diese Altersgruppe ist das guter Durchschnitt“, sagt Ulrich. „Ich wollte einfach mal wissen, wo ich stehe und wie fit ich noch bin“, sagt der Mann. Neben der Testwand steht auch ein Infostand mit Broschüren voller Tipps für mehr Sicherheit und zu Beratungsangeboten der Polizei.

Hinter dem Maxdorfer Rathaus hat Michael Lorösch von der Kreis-Verkehrswacht Ludwigshafen einen Parcours aufgebaut, auf dem Pedelec-Fahrer ihre Geschicklichkeit testen und verbessern können. Es gebe einige Besonderheiten der elektrisch getriebenen Räder zu beachten. „So ein E-Bike ist deutlich schwerer durch Motor und Akku und die Handhabung fühlt sich anders an“, erklärt Lorösch. Eine Einführung beim Kauf gebe es nicht, sagen Teilnehmer. Alle fänden das sinnvoll, auch Lorösch würde es empfehlen. Die Elektro-Radler fahren auf dem abgesteckten Parcours Kurven und Schleifen und sollen auch eine Bremsprobe machen: aus voller Fahrt in den Stand. „Die E-Biker sind auf Radwegen, die an Gehwege grenzen oder in verkehrsberuhigten Zonen unterwegs, da kann schnell mal ein Kind vors Rad laufen“, sagt Lorösch. Zwar seien alle E-Bikes mit kräftigen Scheibenbremsen ausgestattet, aber die Fahrer packten oft nicht so zu, wie möglich und gefordert wäre. „Das geht besser, das probieren wir noch mal“, sagt der Trainer zu einer Fahrerin, die zu früh gebremst hat. Einer der Herren bremst so fest, dass die Räder blockieren. Dadurch könne man ins Rutschen kommen, was gefährlich werde.

Neulinge kennen Technik nicht

„Ich habe einiges gelernt, auch wenn ich schon seit fünf Jahren Pedelec fahre“, sagt Brigitte Bieberich (65). Auch Marion Dürrstein (67) findet das Training sehr nützlich, obwohl sie schon länger Erfahrung mit dem E-Bike hat. Jan Samul (61) hat erst seit drei Wochen sein E-Bike. „Die Handhabung ist schon etwas ganz anderes“, sagt er. Durch das höhere Gewicht und einen anderen Schwerpunkt werde das Rad in engen Kurven leichter kippelig; alle Teilnehmer bestätigen das. Gerade für den Stadtverkehr sei so ein Training sinnvoll, erklärt er.

„Viele E-Bike-Anfänger unterschätzen die Geschwindigkeit, die man damit erreicht. 25 Kilometer pro Stunde klingt nicht viel, ist aber schon recht flott“, berichtet Lorösch, der seit einigen Jahren solche Kurse anbietet. Neulinge kennen auch die Technik ihres Elektro-Rades nicht. „Viele wissen nicht, dass es auch eine Schiebe-Unterstützung gibt, wenn man abgestiegen ist und das Rad rangieren muss.“ Andere hätten Angst davor, in verschiedene Gänge hoch oder runter zu schalten. „Ich kenn' mich net aus und will nix verstelle“, habe ihm eine Frau gesagt.

Angebote wurden alle gut angenommen

Das Angebot richtete sich an Menschen jeden Alters. „Die Nachfrage war gut, es gibt noch einige Leute, die Interesse haben und einen weiteren Termin gern hätten“, sagt Henn. Auf ihre Idee hin hat die Verkehrswacht den Parcours und den Trainer zum Aktionstag geschickt. Die Angebote seien alle gut angenommen worden, daher werde die Wache auch künftig Aktionstage organisieren mit Angeboten und Informationen für mehr Sicherheit – nicht nur für Senioren.