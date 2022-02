35.000 Besucher haben die aktuelle „Palazzo“-Show am Mannheimer Europaplatz mit spektakulären Akrobaten und einem Conférencier im Schottenrock seit der Premiere am 1. Oktober 2021 bislang genossen. Mit großem Bedacht und einer gehörigen Portion Mut in einer für die Veranstaltungsbranche schwierigen Zeit haben es die beiden „Palazzo“-Macher Rolf Balschbach und Gregor Spachmann möglich gemacht, das Publikum für ein paar Stunden den trüben Alltag vergessen zu lassen und in eine Show der Lebensfreude einzutauchen. Grundlegend dafür waren umfangreiche Hygienemaßnahmen, um bestmögliche Voraussetzungen für einen unbeschwerten Abend zu ermöglichen. Die Reaktionen des Publikums haben sie nun dazu ermutigt, die Saison bis Ende März zu verlängern. Tickets für Show und Menü können unter der kostenpflichtigen Hotline 01805 609030 und online unter www.palazzo-mannheim.de gebucht werden. Die Show beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr. An Sonn- und Feiertagen beginnt die Show um 18 Uhr, Einlass ist dann ab 16.30 Uhr.