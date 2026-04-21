Eine Shisha-Bar in Mannheim brennt, Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen. Der Hausbesitzer ist geschockt und steht vor einem Berg voller Probleme. Die Polizei ermittelt.

Irgendwann um kurz nach 4 Uhr in der Nacht auf Dienstag stand das Telefon nicht mehr still. „Ganz viele Bewohner haben mich angerufen und mir erzählt, dass das Haus brennt“, sagt Eyüp Polat. Einige Stunden später steht er vor dem Gebäude im Quadrat R1, in unmittelbarer Nähe des Mannheimer Marktplatzes. Er hatte noch gar keine Zeit, um die Geschehnisse sacken zu lassen. Eyüp Polat ist der Besitzer des Hauses, das von außen übel aussieht. Die Innenflächen seiner Hände sind voller Ruß. Fast die komplette Fassade ist verkohlt, weil es einen großen Brand gegeben hat. Die Shisha-Bar im Erdgeschoss hat es besonders schwer erwischt, aber auch die darüber liegenden Stockwerke haben etwas abbekommen. Der Schaden geht in die Hunderttausende.

Ein Körper voll Adrenalin

„In meinem Körper ist noch ganz viel Adrenalin“, sagt Polat unmittelbar, nachdem die letzten Kräfte der Feuerwehr abgezogen sind. Stundenlang war er damit beschäftigt, sich um seine Mieter zu kümmern, die das Gebäude verlassen mussten. Gleichzeitig suchte er Kontakt zu Feuerwehr und Polizei, um zu erfahren, was genau geschehen war. Der Besitzer des Hauses befand sich in einer Ausnahmesituation und vermutlich wird das noch eine Weile so bleiben. „Ich muss die ganzen Mieter unterbekommen“, sagt er im Gespräch mit der RHEINPFALZ. 18 kleine Appartements befinden sich im hinteren Teil des Gebäudes, 16 davon sind aktuell vermietet. „Alle dürfen kurz ins Haus und ein paar Sachen holen“, sagt Polat. Anschließend sollen sie fürs Erste in einem Hotel untergebracht werden.

Die Appartements befinden sich im hinteren Teil des Hauses, was dafür sorgte, dass der Brand sich zu keiner richtigen Katastrophe entwickelte. In der Shisha-Bar im Erdgeschoss und den Gewerbeeinheiten in den Stockwerken darüber befanden sich keine Menschen, als das Feuer ausbrach. Die Bewohner im hinteren Teil des Gebäudes kamen zumeist mit dem Schrecken davon. Zwei von ihnen mussten in eine Klinik gebracht werden, sie trugen keine schweren Verletzungen davon. Insgesamt evakuierte die Feuerwehr zwölf Personen aus dem brennenden Haus.

Plötzlich klopft die Feuerwehr an der Tür

Einer von ihnen war Mohamed Soltani. Der 28-Jährige steht vor dem Gebäude und wartet darauf, dass er zumindest kurz in seine Wohnung kann. Er möchte ein paar Habseligkeiten zusammensuchen. Er hat – wie alle anderen auch – keine Ahnung, wann er dauerhaft wieder zurückkehren kann. „Ich war heute Nacht in der Klinik, bis etwa 8 Uhr“, erzählt er. Seine Freundin hatte wegen des eingeatmeten Rauches einen leichten Asthma-Anfall. Sie wurde schnell und gut versorgt. Jetzt gerade wartet sie im Wagen, weil sie sich dort ausruhen kann. Soltani wartet vor dem Haus und auf ein paar Infos, wie es weitergeht.

„Es war schon komisch. Wir wurden von der Feuerwehr geweckt. Sie klopfte an unsere Tür und sagte, wir müssen schnell das Haus verlassen“, sagt Soltani. Da kann man es mit der Angst zu tun bekommen. Bei Soltani überwiegt aber die Erleichterung, dass es keine größeren Schäden gab. Seine Freundin, er und die anderen Bewohner sind mit dem Schrecken davongekommen.

Wahrscheinlich ist es Brandstiftung

Hausbesitzer Polat ist ebenfalls erleichtert, dass keine Menschen ernsthaft zu Schaden gekommen sind. „Es fühlt sich trotzdem wie ein Schock an“, sagt er. Schließlich ist nicht absehbar, wie groß die Schäden genau sind. Er wird nicht nur mit der Polizei und der Feuerwehr Kontakt halten müssen, er wird zudem mit Versicherungen sprechen – und er wird viele finanzielle Dinge klären müssen. Das Meiste ist jetzt noch gar nicht absehbar.

Parallel dazu wird die Polizei ihre Ermittlungen fortsetzen. Polat glaubt, die Ursache für das Feuer zu kennen. „Das war Brandstiftung“, sagt der Hausbesitzer. Die ersten Erkenntnisse der Polizei deckten sich mit dieser Einschätzung. „Nachdem von Zeugen unmittelbar nach Brandausbruch Personen beobachtet wurden, die vom Brandobjekt wegrannten, führte eine unmittelbar eingeleitete, umfangreiche Fahndung nicht zur Identifizierung der Flüchtenden“, berichten die Beamten. Wer das Haus mit welchem Motiv angezündet haben könnte, ist derzeit noch unklar. Die Behörden stehen erst am Anfang der Untersuchungen.

Es ist nicht absehbar, wann es Fortschritte gibt

Am Anfang stehen auch Polat, Soltani und die übrigen Bewohner des Hauses. „Jetzt geht es erst los“, sagt Polat: „Jetzt kommt ein Gutachter, dann die Versicherungen und so weiter.“ Die Shisha-Bar und die Fassade des Hauses sind stark beschädigt – und noch ist nicht klar, ob die Bewohner kurzfristig in ihre Wohnungen zurückkönnen. Vermutlich muss erst ein Statiker prüfen, wie groß die Schäden sind.

„Ich habe sowas noch nie erlebt“, sagt Polat. Er besitzt mehrere Immobilien und muss sich jetzt zum ersten Mal darum kümmern, wie es nach einem Brand weitergeht.