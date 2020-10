Wegen überhöhter Kohlenstoffmonoxid-Werte ist ein Shisha-Lokal in der Ludwigstraße (Mitte) am Samstagnacht geräumt und geschlossen worden. Das hat die Stadt mitgeteilt. Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) hatte das Lokal mit der Polizei kurz nach 23 Uhr kontrolliert, weil sie von Passanten auf mögliche Verstöße gegen die Corona-Regeln hingewiesen wurden. Vor der Gaststätte hielten sich zirka 60 Personen ohne Abstand auf und warteten auf Einlass. Im Innenraum wurden entgegen der Gaststättenerlaubnis Wasserpfeifen nicht nur im zugelassenen Nebenraum, sondern auch im Hauptlokal und offenbar ebenfalls in einem Kellerraum geraucht. Messungen ergaben, dass aufgrund der Kohlenstoffmonoxid-Belastung von einer Gesundheitsgefährdung für die Gäste auszugehen war. Warngeräte in der Gaststätte hatten keinen Alarm ausgelöst. KVD, Feuerwehr und Polizei forderten den Inhaber auf, das Lokal zu räumen. Die KVD-Einsatzkräfte versiegelten die Gaststätte und den Kellerraum.