Shida Bazyar, 1988 im rheinland-pfälzischen Hermeskeil geboren, hat Literarisches Schreiben in Hildesheim studiert. Gleich ihr Romandebüt „Nachts ist es leise in Teheran“ erhielt mehrere Preise. „Drei Kameradinnen“ ist 2021 erschienen und war für den Deutschen Buchpreis nominiert.

Ist es eigentlich ein erhebendes Gefühl, für „ Mannheim liest ein Buch“ ausgewählt worden zu sein, wenn hoffentlich sehr viele in der Stadt „Drei Kameradinnen“ lesen werden?

Das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl, wenn Literatur zu einem Gemeinschaftsprojekt wird. Es ist auch eine sehr große Ehre. Mein erster Roman „Nachts ist es leise in Teheran“ ist 2017 schon einmal in Stuttgart ausgewählt worden, „Drei Kameradinnen“ vor zwei Jahren für „Bingen liest ein Buch“.

Ist es denn Ihre Absicht, mit Ihren Büchern Einfluss zu nehmen, und haben Sie den Eindruck, dass Sie mit Ihnen etwas bewirken?

Es ist nicht mein primäres Bedürfnis, und ich glaube, das wäre auch keine gute Basis, um kreativ zu sein. Aber wenn ich höre, dass ich etwas an den Lebensrealitäten bewirkt habe, freut mich das sehr, weil ich ja auch politisch bin. Das ist dann eine schöne Bestätigung der eigenen Arbeit.

Meistens ist es aber ja so, dass man nur die erreicht, die es sowieso schon wissen und derselben Meinung sind, wie man selbst.

Ich glaube, dass das Sprechen über Rassismus noch jung ist und noch nicht lange im öffentlichen Diskurs angekommen ist. Deswegen müssen wir alle auch noch sehr vieles miteinander ausdiskutieren. Weil mein Roman aus einer unfairen Erzählerinnenperspektive geschrieben ist und wohl nicht alle die Radikalität dieser Erzählerin teilen, nehme ich an, dass der Roman in Mannheim viele Anlässe zu Diskussionen geben und Reibung erzeugen wird und dass er sich nicht nur in der eigenen Echokammer bewegen wird. Den Anspruch, Neonazis mit Belletristik zu erreichen, kann man ja gar nicht haben.

Inwiefern sind eigene Erfahrungen in den Roman eingeflossen?

In allen Romanen steckt immer sehr viel Persönliches, aber nicht unbedingt Autobiographisches. Grundlage ist der eigene Erfahrungsschatz und eigene Emotionen, auch Schmerz, den man selber kennt. Aber wichtig ist es, dass die Dinge, die den Romanfiguren zustoßen, ausgedacht sind.

Ihre Protagonistinnen sind nicht farblos, ganz im Gegenteil. Aber sie sind gesichtslos. Der Leser erfährt wenig bis nichts über ihr Aussehen, über ihre Herkunft, nur dass sie aus Migranten- und Flüchtlingsfamilien kommen. Ist das Ihre höfliche Art, die oft als diskriminierend empfundene Frage „Woher kommst Du?“ zu vermeiden?

Ich habe meine Figuren während des Schreibens kennengelernt. Sie standen aber sehr früh sehr klar sichtbar vor mir. Ich dachte, irgendwann sollte ich recherchieren und entscheiden, „woher sie kommen“. Bis mir auffiel, dass diese Information keinen Mehrwert hat, denn die Charaktere der Figuren sind nicht abhängig von dieser Information. Das habe ich dann in den Text eingebaut - als Frage und als Vorwurf an seine Lesenden.

Ihr Roman ist durch Rückblenden und Vordeutungen recht verwickelt und anspruchsvoll. Hat das nur Gründe der Spannung und Abwechslung, oder haben Sie dafür Vorbilder, oder haben Sie es im Studiengang „Literarisches Schreiben“ in Hildesheim gelernt?

So gelernt habe ich es nicht. In Hildesheim bekommt man kein Handwerkszeug an die Hand, man ist sehr frei. Nein, ich merke, dass ich unruhig werde, wenn eine Sichtweise zu sehr dominiert. In „Nachts ist es leise in Teheran“ gibt es vier Erzählerinnen und Erzähler, in „Drei Kameradinnen“ eine sehr allmächtige, größenwahnsinnige Erzählerin, die von Dingen erzählt, die so nicht passiert sein können. Der Grund ist einfach der: Ich will mich beim Schreiben nicht langweilen, sondern herausfordern.

Es gibt eine ironische Bemerkung in „Drei Kameradinnen“ über Schriftsteller. Ein Schiftsteller sei jemand, „der all die Fragen löst, die uns umtreiben, und zwar in fünf bis sechs markanten, klugen, witzigen und noch dazu poetischen Sätzen“. Ist das eine Warnung an den Leser, vom Schriftsteller definitive Lösungen zu erwarten?

Es ist der Hinweis, dass auch Kasih nur eine Erzählerin ist, und zwar eine, der man nicht unbedingt trauen kann. Die Stelle beschreibt augenzwinkernd ein Ideal, wie man sich einen Schriftsteller vielleicht vorstellt oder sich ihn wünscht oder was man ihm andichtet. Wir wissen aber alle, dass ein Schriftsteller auch nur ein Mensch ist.

Am Ende des Romans fragt die Erzählerin den Leser gleichsam mit Unschuldsmiene: „Habt ihr wirklich geglaubt, Saya wäre eingeknastet worden?“ und gesteht „Ich habe mindestens so viel gelogen wie ihr in eurem Leben“. Ist diese Verwirrung von Wahrheit und Lüge eigentlich der Intention des Romans förderlich?

Sie lügt ja die ganze Zeit, erzählt von Vorfällen, bei denen sie gar nicht dabeigewesen sein kann, und nimmt Behauptungen wieder zurück. Als migrantische Frau, die auch noch Hartz IV empfängt, weiß sie, dass man ihr meistens ohnehin nicht glaubt. Aber sie ist die einzige Erzählerin, und wir müssen ihr vertrauen, obwohl es eigentlich keinen Anlass gibt, ihr zu vertrauen.