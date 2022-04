In der Aufstiegsrunde der Fußball-A-Klasse Rhein-Pfalz hat sich Spitzenreiter SG Edigheim ein ordentliches Polster auf die Konkurrenten erarbeitet. Am Sonntag, 15 Uhr, kann die SGE im Heimspiel gegen Verfolger DJK Eppstein den nächsten großen Schritt in Richtung Bezirksliga machen.

Sieben Punkte Vorsprung haben die Edigheimer auf Obersülzen und Eppstein, und nur noch vier Spiele stehen aus. Doch man kann es drehen und wenden wie man will, Meister werden kann die SGE am Sonntag noch nicht. Wenn das Team gewinnt und Obersülzen verliert in Friesenheim, dann sind zwar die beiden schärfsten Verfolger aus dem Rennen, aber der VfR könnte die Edigheimer noch abfangen – zumindest theoretisch.

Doch mit solchen Rechenspielen beschäftigt sich der Edigheimer Trainer Giuseppe Porco nicht, er schaut auf die sportliche Leistung. Und die ist gut, denn die SGE holte in der Aufstiegsrunde zehn von zwölf möglichen Punkten. „Ich bin zufrieden, auch wenn mich der Verlauf des Hinspiels in Eppstein ärgert“, sagt Porco. Damals führten die Gäste bis in die Nachspielzeit mit 1:0, mussten aber in letzte Minute noch den Ausgleich hinnehmen. „Klar, der Puffer ist komfortabel, aber der Fußball ist verrückt. Wir müssen weiter dranbleiben“, fordert der Coach, der von Co-Trainer Danio Saito unterstützt wird. Saito ist auch der Trauzeuge Porcos.

Drei Verstärkungen in der Winterpause

Die Edigheimer haben sich in der Winterpause gut verstärkt. Alle drei Neuverpflichtungen sind Stammkräfte. Porco, der mit seiner Frau Sarah und dem ein Jahr alten Söhnchen Roberto im Oggersheimer Ortsteil Melm wohnt, warnt vor den Eppsteinern, die im Winter die Verbands- und Oberligaerfahrenen Brüder Denis und Dominik Jolic holten und damit ihre Ambitionen unterstrichen.

Der Ansatz des Tabellenführers sieht vor, auf spielerische Lösungen im Aufbau zu setzen, wenn auch nicht auf Teufel komm’ raus. Ein großes Plus sind Videoaufnahmen von den Spielen. „Die Spieler bekommen Ausschnitte gezeigt. Wenn man etwas sieht, bleibt mehr hängen“, spricht Porco über den Lernerfolg.