Wegen Vergewaltigung einer Patientin in einem Ludwigshafener Krankenhaus muss sich seit Montag ein 43-Jähriger aus Ludwigshafen ohne festen Wohnsitz vor der Großen Strafkammer des Landgerichts Frankenthal verantworten. Die Anklage wirft ihm vor, die widerstandsunfähige Frau in ihrem Zimmer sexuell missbraucht zu haben. Der Mann war selbst vor der Tat wegen seiner erheblichen Alkoholisierung in die Klinik gebracht worden.

Wie Staatsanwalt Daniel Mayr ausführte, soll der Beschuldigte am 4. Mai 2020 in stark alkoholisiertem Zustand um 2 Uhr morgens in das Krankenhaus Zum Guten Hirten eingeliefert worden sein. Er sei