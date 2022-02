In seiner Wohnung im Stadtteil Oggersheim soll ein 32-Jähriger im Zeitraum von Mitte Januar bis 31. März 2020 ein damals 13 Jahre altes Mädchen 17 Mal sexuell missbraucht und teils vergewaltigt haben. Schwerer sexueller Missbrauch eines Kindes lautet die Anklage gegen den Ludwigshafener vor der Großen Jugendschutzkammer des Landgerichts Frankenthal.

Der 32-Jährige hat sich am ersten Verhandlungstag, Ende Januar, nicht zu den Vorwürfen in der Anklage geäußert. Am zweiten Verhandlungstag, am Mittwoch, stand die Aussage des inzwischen 15 Jahre alten Mädchens auf dem Programm der Kammer.

Das Mädchen ist auch Nebenklägerin in dem Verfahren. Ihre Anwältin Gabriele Haas beantragte, dass bei der Aussage der Minderjährigen die Öffentlichkeit ausgeschlossen wird. Die Kammer gab dem Antrag statt, ebenso einem Antrag von Oberstaatsanwältin Petra Zimmermann.

Die Anklägerin forderte, dass von der Aussage Ton- und Bildaufnahmen gemacht werden. Das ist in deutschen Gerichtssälen selten der Fall. Mit den Aufnahmen soll der 15-Jährigen eine Aussage in einem möglichen Prozess gegen ihre Mutter erspart werden. Die 15-Jährige hat nicht nur den Ludwigshafener angezeigt, sondern auch Vorwürfe gegen ihre Mutter erhoben. Die habe ihre Tochter allein in der Wohnung des ihr nur flüchtig bekannten Ludwigshafeners zurückgelassen und von sexuellen Übergriffen gewusst. Die Verhandlung wird am 11. Februar, 9 Uhr, fortgesetzt.