Nach einem mutmaßlich sexuell motivierten Übergriff auf eine 24-Jährige in Mannheim-Seckenheim fahndet die Polizei nach einem Unbekannten. Die Tat ereignete sich bereits am Sonntag, 24. August vergangenen Jahres.

Die Frau war gegen 1 Uhr mit der Straßenbahnlinie 5 vom Mannheimer Marktplatz in Richtung Seckenheim unterwegs. Ein Mann fiel ihr dabei auf, da er sie beobachtete und sich in ihre Nähe setzte. An der Haltestelle Seckenheim Rathaus stieg er ebenfalls aus und folgte ihr.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelangte der Verdächtige wenig später auf das Grundstück eines Mehrparteienhauses und betrat eine unverschlossene Wohnung. Dort packte er die Frau am Arm und berührte sie unsittlich. Als sie sich wehrte, wurde ihr Lebensgefährte aufmerksam. Der Täter flüchtete.

Der Mann wird als etwa 1,60 Meter groß, 30 bis 40 Jahre alt und kräftig beschrieben. Er habe dunkle Haare, einen Drei-Tage-Bart und sei dunkel gekleidet gewesen. Fotos des Verdächtigen sind unter https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/ma-seckenheim-sexuelle-noetigung/ abrufbar.

Das Kriminalkommissariat Mannheim ermittelt wegen eines versuchten Sexualdelikts. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0621 174-4444 entgegen.