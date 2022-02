Ist der 15-Jährige, der am Abend des 22. Februar zwei gleichaltrige Mädchen in der Oppauer Einsteinstraße unsittlich berührt und im Anschluss zwei 13-Jährige in der Bürgermeister-Trupp-Straße angesprochen hat, für weitere Taten in Oppau verantwortlich? Dieser Frage geht die Polizei gerade mit Hochdruck nach. „Die Ermittlungen haben erst begonnen. Dazu müssen die Opfer und auch der Beschuldigte vernommen werden. Erst dann können wir sagen, ob der 15-Jährige möglicherweise auch andere Taten begangen hat“, sagte ein Sprecherin des Polizeipräsidiums am Montag auf Anfrage. Der vorläufig festgenommene 15-Jährige sei nach der Festnahme seinen Eltern übergeben worden. Im Bereich der Bürgermeister-Trupp-Straße waren am 14., 15. und 16. Februar jeweils junge Frauen (14, 18 und 21 Jahre alt) von Unbekannten sexuell belästigt worden. Zweimal handelte es sich um einen Radfahrer, der die Frauen unsittlich berührte.

Vergewaltigung am Rhein: Täter auf der Flucht

„Keinen neuen Sachstand“ gibt es laut dem Leitenden Oberstaatsanwalt Hubert Ströber, Frankenthal, zu der Vergewaltigung einer 44-Jährigen aus dem Rhein-Pfalz-Kreis in der Innenstadt. Die Polizei sucht weiter fieberhaft nach den beiden Männern, die beschuldigt werden, die Frau am Donnerstag, 17. Februar, zwischen 21 und 21.30 Uhr an den Stufen der Rheinschanzenpromenade in Höhe des Berliner vergewaltigt und ausgeraubt zu haben. Einer der Männer ist 35 bis 40 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Er ist schlank und trug eine grüne Jacke, schwarze Hosen, Schuhe der Marke Nike und eine Baseballkappe. Täter zwei ist 38 bis 40 Jahre alt, 1,80 bis 1,90 Meter groß, schlank und dunkelhäutig. Er hat eine Narbe über der linken Augenbraue und eine Tätowierung am Hals. Er trug eine dunkle Jacke und ebenfalls Nike-Schuhe. Hinweise zu allen Taten nimmt die Polizei unter Telefon 0621 963-2773 entgegen.