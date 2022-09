Ein betrunkener 18-Jähriger (2,3 Promille) hat laut Polizei am Samstagnacht gegen 2 Uhr eine 20-Jährige im Außenbereich eines Tanzlokals in den Quadraten O (Innenstadt) sexuell belästigt. Ein Türsteher des Tanzlokals verfolgte den Täter und stellte ihn bis zum Eintreffen der Polizei in einer Passage zu den Planken. Gegen den 18-Jährigen wurde eine Anzeige eingeleitet.