Die Polizei sucht nach einer jungen Augenzeugin, die wahrscheinlich am 29. September gegen 20.35 Uhr beobachtet hat, wie eine 16-Jährige in der Rohrlach-/Frankenthaler Straße im Stadtteil West von einem Unbekannten sexuell belästigt wurde. Das Opfer soll nach Polizeiangaben unmittelbar nach der Tat von einer anderen Jugendlichen gefragt worden sein, ob es ihr gut gehe. Diese Zeugin soll etwa 15 bis 16 Jahre alt sein und langes braunes Haar haben. Sie stand seinerzeit an der Ampel an der Bushaltestelle Rohrlachstraße und war in Begleitung eines Mannes. Wie berichtet, war die 16-Jährige bei dem Vorfall von einem unbekannten Mann von hinten umarmt und unsittlich angefasst worden. Als die junge Frau anfing, sich zu wehren, soll der Mann die Flucht über die Gleise hinweg in den Friedenspark ergriffen parken. Er soll etwa 15 bis 16 Jahre alt sein, ist zirka 1,60 Meter groß, hat eine schlanke Statur und ist dunkelhäutig. Zudem trug er dunkle Ober-/Unterbekleidung, schwarze Schuhe, eine rote Wollmütze und hatte einen schwarzen Adidas-Rucksack dabei. Hinweise an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Telefon 0621 963-2773.