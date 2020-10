Mit einem Phantombild fahndet die Polizei nach einem Mann, der im Zeitraum Ende Mai bis Mitte August im Bereich des Stephanienufers und des Waldparks Frauen sexuell belästigt haben soll. Der Unbekannte trat ausschließlich vormittags in Erscheinung und führte immer ein schwarzes Fahrrad mit sich. In nahezu allen Fällen griff er den Frauen in vermutlich sexueller Absicht ans Gesäß, in einem Fall zeigte er sich außerdem in exhibitionistischer Weise mit entblößtem Geschlechtsteil. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass es sich in allen angezeigten Fällen um denselben Täter handelt. Übereinstimmend wurde der Unbekannte wie folgt beschrieben: Männlich, 20 bis 30 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß, schlank, kurze hellblonde Haare. Er sprach hochdeutsch und trug eine Brille mit einer gold- oder silberfarbenen halbrunden Fassung. Bei dem von ihm mitgeführten Fahrrad soll es sich um ein schwarzes Trekking- oder Rennrad mit schmalem Rahmen handeln. Außerdem soll der Mann im Bereich des Oberarms und des Nackens großflächige Tätowierungen aufweisen. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/174-4444.