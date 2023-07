Eine 28-Jährige ist in einer Straßenbahn der Linie 6 auf der Fahrt von Rheingönheim nach Mannheim von einem Mann sexuell belästigt worden. Der Vorfall ereignete sich am Freitagnachmittag, wie die Polizei am Dienstag weiter mitteilte. Gegen 14.30 Uhr war die Frau in Rheingönheim in die Straßenbahn gestiegen. Vermutlich in Mundenheim stieg ein 32-Jähriger zu und setzte sich auf den freien Platz neben der Frau. Im Laufe der Fahrt verwickelte der Mann die 28-Jährige in ein Gespräch, dann ergriff er plötzlich ihre Hand und führte sie in Richtung seines Schritts. Nachdem der Mann sie auch noch fragte, ob er sein Glied entblößen soll, verständigte die 28-Jährige die Zugführerin, die den 32-Jährigen gegen 14.50 Uhr an der Haltestelle Mannheim-Rathaus/Reiss-Engelhorn-Museum der Bahn verwies. Der Mann wurde wenig später von der Mannheimer Polizei kontrolliert, die seine Identität feststellte und ihm einen Platzverweis erteilte. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen für die sexuelle Belästigung in der Bahn. Hinweise unter Telefon 0621 963-2773.