Ein 15-Jähriger hat in Ludwigshafen über mehrere Monate anderen Jugendlichen unter Gewaltanwendung Gegenstände gestohlen und sie verletzt. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei ermitteln gegen den Jugendlichen wegen Raubes, räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung. So soll er laut einer gemeinsamen Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Ludwigshafen anderen Jugendlichen unter Anwendung von Gewalt Gegenstände entwendet und sie körperlich verletzt haben. Die Taten erstreckten sich demanch über mehrere Monate und sind zum Teil beim Amtsgericht Ludwigshafen nach Anklageerhebung anhängig. Wegen der Vielzahl der Taten beantragte die Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl, als Haftgrund nahmen die Ermittler Wiederholungsgefahr an. Polizeikräfte nahmen den Tatverdächtigen am Freitag, 8. Mai, fest und führten ihn dem Haftrichter vor, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Der 15-Jährige wurde in eine Jugendstrafanstalt gebracht.