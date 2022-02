Die Polizei hat zwei mutmaßliche Serieneinbrecher aus dem Verkehr gezogen. Auf ihr Konto sollen knapp 20 Einbrüche in Mannheim, Viernheim, Speyer und Ketsch gehen. Dabei wurde ein Gesamtschaden von etwa 160.000 Euro angerichtet. Ein 49-Jähriger und ein 33-Jähriger gelten als dringend tatverdächtig und sitzen nun in Untersuchungshaft. Der 49-Jährige soll aufgrund seiner Tätigkeit in einer Gartenanlage und als Fahrer eines Möbelhauses die jeweiligen Wohnungsobjekte ausgekundschaftet haben. Er soll an mindestens 15 Taten beteiligt gewesen sein, wie die Polizei weiter mitteilt. Gemeinsam mit seinem Komplizen, dem zwei Taten zu Last gelegt werden, soll er Schmuck, Münzen, Uhren, hochwertige Damenhandtaschen sowie Bargeld bei den Einbrüchen erbeutet haben. Nach umfangreichen Ermittlungen wurden der 49-Jährige in Mannheim und der 33-Jährige in Mönchengladbach in ihren jeweiligen Wohnungen festgenommen. Gegen beide wurden Haftbefehle erlassen. Ein dritter Tatverdächtiger, ein 44-jähriger Mannheimer, befindet sich bereits seit November wegen des dringenden Verdachts der Beteiligung an zwei Taten in Untersuchungshaft. Ob den Beschuldigten weitere Taten nachgewiesen werden können, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Fachdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.