Nachdem der Polizei Ludwigshafen nach eigenen Angaben am Mittwoch ein versuchter Einbruch in ein geparktes Auto am Bahnhof Mundenheim gemeldet wurde, hat der Geschädigte die mutmaßlichen Täter am Donnerstagabend in der Maudacher Straße wiedererkannt. Er alarmierte die Polizei, und die Tatverdächtigen, ein 18-Jähriger und ein 17-Jähriger, wurden kontrolliert und zur Dienststelle gebracht. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurden sie wieder entlassen. Der minderjährige Tatverdächtige wurde an seine Eltern übergeben. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, ob die Verdächtigen auch für weitere Taten verantwortlich sein könnten. Unterdessen wurden wieder mehrere Autos in der Stadt aufgebrochen. In der Nacht zum Donnerstag brachen Unbekannte ein geparktes Auto in der Großwiesenstraße (Rheingönheim) auf. Gestohlen wurden nach ersten Erkenntnissen eine Geldbörse und Parfüm. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro. Ebenfalls in der Nacht zum Donnerstag wurde laut Polizei ein Auto in der Erich-Reimann-Straße (Süd) aufgebrochen. Gestohlen wurden Pfandflaschen und Elektrozubehör. Der Schaden wird auf rund 230 Euro geschätzt. Am Donnerstag zwischen 8.30 und 13.30 Uhr brachen Unbekannte ein Auto in der Von-Kieffer-Straße (Gartenstadt) auf. Gestohlen wurde nichts. Der Schaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Zwei weitere Autos wurde am Donnerstag in der Gartenstadt aufgebrochen, ohne dass etwas gestohlen wurde. Eine Tat ereignete sich in der Zeit von 8 bis 16.30 Uhr im Herrmann-Löns-Weg. Durch diesen Einbruch entstand ein Schaden in Höhe von rund 300 Euro. Eine weitere Tat ereignete sich im Laufe des Tages in der Dhauner Straße. Hier wird der Schaden auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise unter Telefon 0621 963-2773.