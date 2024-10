Die Serie an Rollerdiebstählen in Ludwigshafen hält an. Nachdem Polizeibeamte am Montag in Mitte und am Dienstag in Oggersheim insgesamt drei als gestohlen gemeldete Motorroller wiedergefunden hatten, haben Rollerdiebe nun erneut zugeschlagen. Laut Bericht entwendeten Unbekannte am Mittwoch zwischen 17 und 20.30 Uhr einen Motorroller in der Dessauer Straße (Hemshof). Der Zeitwert des Fahrzeugs wird mit 800 Euro angegeben. Dem Bericht zufolge war ein weiterer Roller von Unbekannten im Zeitraum von Montag bis Mittwoch in der Abteistraße (Gartenstadt) entwendet worden. Am Mittwoch haben die Diebe den Motorroller dort offenbar wieder abgestellt, allerdings in beschädigtem Zustand. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu den Taten machen können, und bittet unter Telefon 0621 963-2222 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de um Hinweise.