Gut reagiert haben laut Polizei zwei Seniorinnen aus Ludwigshafen, die am Donnerstag von Telefonbetrügern angerufen wurden. Beide legten rechtzeitig auf. Um 11.40 Uhr erhielt zunächst eine 80-Jährige aus der Gartenstadt einen Anruf. Der Mann am anderen Ende der Leitung behauptetet, der Computer der Seniorin sei defekt und er könne ihn reparieren. Um 20.30 Uhr rief eine Unbekannte eine 88-Jährige aus dem Hemshof an. Die angebliche Polizistin am Telefon behauptete, es sei in der Nachbarschaft der Seniorin zu Einbrüchen gekommen. Als die 88-Jährige konterte, dass die Polizei solche Informationen nicht per Telefon mitteile, legte die Unbekannte sofort auf. Bereits am Vortag hatte eine 83-Jährige aus Oppau einen versuchten Telefonbetrug gemeldet. Auch bei ihr meldete sich eine angebliche Polizistin. Diese sagte, dass die Tochter der 83-Jährigen einen Unfall verursacht habe und nun eine Kaution fällig würde. Die Seniorin rief ihre Tochter an, um sich zu versichern, dass alles in Ordnung war. Dann informierte sie die Polizei.