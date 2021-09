Gleich zwei Ludwigshafener Seniorinnen sind am Montag um 15 Uhr von einem unbekannten Mann angerufen worden, der sich als Enkel ausgab. Laut Polizei behauptete er, einen Unfall gehabt zu haben. In einem Fall bat er um eine größere Menge Bargeld, um den Unfallgegner auszahlen zu können. Die beiden 81-Jährigen bemerkten, dass es sich um Betrug handelte und beendeten sofort das Gespräch. Die Polizei warnt ausdrücklich vor solchen Fällen und rät: „Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Ihre Verwandte ausgeben und nach Geld fragen.“