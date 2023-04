Die Polizei warnt vor zwei Männern, die an Haustüren klingeln und dort Obst und Gemüse zu überteuerten Preisen verkaufen. Die Männer hatten am Mittwochmorgen bei einer Seniorin in Friesenheim in der Sommerstraße geklingelt und wollten ihr einen großen Sack Kartoffeln sowie eine Kiste Obst für 110 Euro verkaufen. Dies lehnte die Frau zunächst ab. Doch die Männer redeten so lange auf sie ein, bis sie zahlte. Später erstattete die Seniorin Anzeige. Ein Mann ist etwa 1,85 Meter groß und kräftig. Sein Begleiter ist etwa 1,62 Meter groß und ebenfalls kräftig. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den Männern und dem Transporter machen können, mit dem sie unterwegs waren. Hinweise unter Telefon 0621 963-2222.