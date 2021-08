Zwei Trickdiebinnen haben am Dienstagnachmittag einer 81-jährigen Seniorin in Friesenheim Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Wie die Polizei weiter mitteilt, klingelten die beiden Frauen gegen 15.30 Uhr bei der Seniorin, die in einem Mehrfamilienhaus in der Schwedlerstraße wohnt. Das Duo gab vor, dass es zu einer anderen Bewohnerin des Hauses wolle. Da diese nicht da sei, baten sie die 81-Jährige um einen Umschlag, in den die Frauen angeblich eine Notiz hineinstecken wollten. Die beiden Frauen verwickelten die 81-Jährige in ein Gespräch. Die Seniorin forderte die beiden auf, die Wohnung zu verlassen. Die Frauen reagierten nicht darauf und breiteten ein großes Tuch aus, so dass der 81-Jährigen der Blick auf den Flur verwehrt wurde. Daraufhin schrie die Seniorin die beiden Frauen an, sie sollen endlich gehen. Daraufhin verließen sie das Haus. Die Seniorin entdeckte, dass ihr Schmuck weg war. Die Polizei geht davon aus, dass eine dritte Person in der Wohnung war, während die Seniorin abgelenkt wurde. Eine Tatverdächtige ist etwa Mitte 30 und 1,62 Meter groß. Sie hat eine kräftige Statur, trug einen dunkelblauen Turban und weiße Handschuhe. Die andere Frau hat ein asiatisches Aussehen, ist etwa Ende 30 und trug einen weißen Hut. Sie war auffallend stark geschminkt. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2773.