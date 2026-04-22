Eine 86 Jahre alte Frau ist am Dienstag gegen 11.50 Uhr in der Mannheimer Innenstadt, Quadrat Q3, Opfer eines Raubüberfalls geworden. Die Seniorin wurde dabei schwer verletzt, berichtet die Polizei.

Die Frau war nach einem Einkauf in einer Lebensmittelfiliale im Quadrat R1 auf dem Nachhauseweg, als ihr nach derzeitigem Ermittlungsstand ein Unbekannter folgte. Im Bereich des Hauseingangs näherte sich der Mann von hinten, betrat das Gebäude mit ihr und griff sie im Treppenhaus an. Dort riss er die 86-Jährige zu Boden und entwendete aus ihrer Handtasche einen Geldbeutel mit rund 300 Euro Bargeld. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in unbekannte Richtung.

Die Frau wurde nach dem Angriff in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Das Kriminalkommissariat Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Der Täter wird als etwa 1,70 Meter groß und auffällig dünn mit hervorstehenden Wangenknochen beschrieben. Er ist leicht buckelig gegangen, hat eine Schildmütze, eine Daunenjacke (Rumpf weiß, Ärmel schwarz) sowie eine schwarze Jogginghose getragen. Außerdem hat er ein schwarzes Mountainbike mitgeführt, an dessen Lenker eine schwarze Sporttasche befestigt war.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, der beschriebenen Person im Bereich Q3 begegnet sind oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 1744444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.