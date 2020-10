Ein falscher Polizeibeamter hat am Donnerstag am Telefon versucht, eine Seniorin in der Gartenstadt zu betrügen. Gegenüber der 91-Jährigen gab sich der Anrufer als Beamter der Polizei Mannheim aus. Er gaukelte ihr vor, dass ihr Bruder in einen Verkehrsunfall verwickelt wäre und nun eine Kaution zahlen müsse. Die 91-Jährige fiel nicht auf den Trick herein und beendete das Gespräch, sodass kein Schaden entstand. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2773.