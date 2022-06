Immer öfter bleiben Opfer von Trickbetrügern am Telefon misstrauisch. Am Dienstag ist eine 84 Jahre alte Frau auf deren Masche hereingefallen. Sie hat Schmuck und Bargeld im Wert von rund 15.000 Euro verloren.

Wie die Polizei weiter mitteilte, erhielt die Frau gegen 10 Uhr einen Anruf von einer ihr nicht bekannten Nummer. Der Anrufer erzählte ihr mit weinerlicher Stimme, dass er einen Unfall verursacht habe, bei dem eine junge Frau ums Leben gekommen sei. Die Seniorin nahm an, dass ihr Sohn am anderen Ende der Leitung war.

Angebliche Kaution gezahlt

Im weiteren Verlauf wurde das Telefon an einen angeblichen Hauptkommissar weitergegeben. Der erklärte der geschockten Frau, dass sie ihrem Sohn durch Zahlung einer Kaution helfen und eine Haftstrafe abwenden könne. Sie packte Bargeld und Schmuck in eine Tüte und übergab diese etwas später an eine unbekannte Frau, die die Seniorin zu Hause aufgesucht hatte.

Erst als ihr leiblicher Sohn die Mutter im Lauf des Tages besuchte, stellte sich heraus, dass sie Opfer der Betrüger geworden war.