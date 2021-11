Nicht hereingefallen auf einen falschen Polizeibeamten ist eine Seniorin aus der Gartenstadt, die am Donnerstagmorgen einen verdächtigen Anruf erhielt. Laut Polizeibericht hatte ein angeblicher Polizeibeamter aus Würzburg der Ludwigshafenerin erklärt, dass in Würzburg Bandenbetrüger festgenommen wurden und man nun die Bankdaten abgleichen müsse. Der Sohn der Seniorin hörte das Gespräch mit und recherchierte den Beamten zufolge zeitgleich im Internet. Dort fand er einen Warnhinweis, der die Masche beschrieb. Daraufhin habe der Sohn das Gespräch beendet und so seine Mutter vermutlich vor einem Betrug beschützt.