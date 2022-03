Die Seniorentreffs in der Stadt öffnen am Montag, 21. März, wieder den Cafeteria-Betrieb. Wie die Verwaltung mitteilt, gelten in allen Einrichtungen die aktuell gültigen Corona-Regeln. So muss bis zum Sitzplatz ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Außerdem gilt in jedem Seniorentreff die 3G-Regel. Am Freitag, 1. April, öffnen auch wieder die Seniorenzentren LU Kompakt und Café Klick sowie das Vital-Zentrum. In diesen Zentren sowie in den Seniorentreffs werden ab April auch wieder Kurse und Veranstaltungen angeboten. Die Programmhefte sind vor Ort oder bei der Abteilung Seniorenförderung in der Walzmühlstraße 65 erhältlich sowie im Netz unter www.ludwigshafen.de.