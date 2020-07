Wegen der Corona-Pandemie sind die städtischen Seniorentreffs seit Mitte März geschlossen. Am Mittwoch, 15. Juli, sollen die ersten Einrichtungen ihre Türen wieder öffnen. Doch die Besucher müssen einiges beachten.

Das Platzangebot in den Seniorentreffs wird laut Stadtverwaltung verringert, damit die Abstands- und Hygieneregeln wegen Corona eingehalten werden können. Außerdem soll es festgelegte Zeitfenster geben, in denen die Menschen in die Treffs kommen können. Auch eine Anmeldung vorab ist notwendig. Wer spontan vorbeikommen möchte, könne das zwar versuchen, heißt es von der Stadt. Doch nur wenn noch freie Plätze da sind, ist eine Teilnahme möglich. In den Seniorentreffs müssen Masken getragen werden, die aber am Tisch abgenommen werden dürfen. Dort dürfen höchstens vier Personen sitzen, Gruppenaktivitäten finden noch nicht wieder statt.

Stadt: „Vertraute, gemütliche Atmosphäre“

Trotz alledem werde versucht, vor Ort „eine vertraute, gemütliche Atmosphäre“ zu schaffen, heißt es von der städtischen Seniorenförderung. Auch müsse niemand auf Kaffee und Kuchen oder einen Imbiss mit Getränk während des Besuchs verzichten. „Mir liegt sehr viel daran, dass wieder ein Stück Normalität in den Alltag der Senioren zurückkommt, indem persönliche Gespräche und Kontakte untereinander wieder stattfinden können“, sagt Sozialdezernentin Beate Steeg. Die Kontakte seien von vielen „schmerzlich vermisst“ worden, so die SPD-Politikerin.

Bereits am 15. Juli öffnen der Seniorentreff Mundenheim Aktiv in der Wegelnburgstraße und das Vital-Zentrum in der Oggersheimer Raiffeisenstraße ihre Türen. Ab Montag, 3. August, dann der Seniorentreff Hemshof Aktiv (Schmale Gasse), der Seniorentreff Friesenheim (Luitpoldstraße), Komm R(h)ein! Rheingönheim! (Hoher Weg) und die Cafeteria bei Lu Kompakt (Benckiserstraße).

Das Café Alternativ, der Seniorentreff Oppau, der Seniorentreff Ruchheim sowie das Gartenstadt-Café bleiben laut Stadt vorerst noch geschlossen.

Noch Fragen?

Mundenheim Aktiv, Telefon 0621/504-2736, geöffnet montags bis freitags von 13.30 bis 15.30 und 16 bis 18 Uhr.

Vital-Zentrum, 0621/504-2737, geöffnet montags bis freitags von 13.30 bis 15.30 und 16 bis 18 Uhr.

Hemshof Aktiv, 0621/504-2735, geöffnet montags bis donnerstags von 13.30 bis 15.30 und 16 bis 18 Uhr.

Seniorentreff Friesenheim, 0621/504-2734, geöffnet montags bis donnerstags von 13.30 bis 15.30, 16 bis 18 Uhr.

Komm R(h)ein!, 0621/504-2727, geöffnet montags bis donnerstags von 13.30 bis 15, 15.30 bis 17 Uhr.