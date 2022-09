Ein besonderes Nachmittagsprogramm bietet der Heidelberger Zoo am Donnerstag, 22. September, für Senioren. An diesem Tag können alle Personen ab 60 und Rentner den Zoo zum Sondertarif von sieben Euro pro Person besuchen. Von 14 bis 17 Uhr befinden sich an mehreren Gehegen Infostationen, die über die Tiere und ihr Leben berichten. „Wir freuen uns sehr über unsere älteren Besucher. Einige kennen den Zoo noch aus früheren Zeiten und waren selbst als Kind schon hier. Mit dem Seniorentag wollen wir uns bei diesen treuen Besuchern bedanken und ihnen an einigen Ständen exklusiv Infos und Erlebnisse vermitteln, die unsere Zoogäste sonst nur innerhalb von buchbaren Angeboten erfahren“, sagt Zoodirektor Klaus Wünnemann.