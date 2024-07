„Leinen los“ heißt es am Montag, 19. August, Abfahrt: 14 Uhr. Dann bietet der Seniorenrat eine Schifffahrt auf dem Rhein zum Preis von sieben Euro pro Person an. Die Tickets können am 1. August im Büro in der Bismarckstraße 74 (Eingang Bürgerhof) von 9 bis 12Uhr abgeholt werden. Der Verkauf der Restkarten ist am Dienstag, 2. August, ebenfalls von 9 bis 12 Uhr. Da nur ein begrenztes Kontigent zur Verfügung steht, können nur zwei Karten pro Person abgegeben werden.