Bei seiner jüngsten Mitgliederversammlung hat der Seniorenrat Ludwigshafen die Weichen für die Zukunft gestellt: Nach 18 Jahren legte Hannelore Jürges ihr Amt als Schatzmeisterin in jüngere Hände. Marianne Rohrer-Hartkorn übernahm diese Position und wird von Stellvertreter Bernd Mayer unterstützt. Die Position der Schriftführerin gibt es künftig nicht mehr. Durch eine Satzungsänderung sind nun digitale Versammlungen möglich.

Neues Angebot

Bei den Neuwahlen wurde einstimmig ein neuer Vorstand gewählt. An seiner Spitze steht – wie bisher – Birgitta Scheib, Dorothe Müller und Waltraud Wichmann bleiben ihre Stellvertreterinnen. Marianne Rohrer-Hartkorn ist neue Schatzmeisterin, zudem gibt es zwölf Beisitzerinnen.

„Als Sprachrohr der älteren Mitbürger haben wir die Sorgen und Nöte der Menschen in der derzeitigen schwierigen Lage weiter im Blick“, so Scheib. Unter dem Motto „Wo drückt der Schuh“ nehme sich der Seniorenrat Zeit für ihre Anliegen. Unter dem Titel „Weißt du noch – weißt du schon?“ gibt es ein neues Angebot. Erstmals soll im alten Straßenbahndepot in Erinnerungen geschwelgt werden. Bilder und Berichte sollen zum Erinnern und Erzählen einladen. Nebenbei gibt es in Kurzform Infos zu aktuellen Themen.

„Wer rastet, der rostet“ – so lautet nicht nur das Motto der Sportangebote. „Das soll auch unser Leitspruch für die nächsten drei Jahre sein“, sagt Scheib. Der Seniorenrat ist unter Telefon 0621 5042543 oder per E-Mail an info@seniorenrat-ludwigshafen.de erreichbar. Weitere Infos im Netz: www.seniorenrat-ludwigshafen.de.