Der Ludwigshafener Seniorenrat bietet gemeinsam mit dem Eisenbahner Sportverein (ESV) ein Selbstbehauptungstraining für Seniorinnen und Senioren an. Unter der Leitung von Frau Petra Mahlke sollen die Teilnehmer an vier aufeinanderfolgenden Dienstagnachmittagen einen Einblick in die wichtigsten Themenbereiche von Selbstverteidigungskursen erhalten: Informationen zum Thema Gewalt gegen Senioren, Erkennen von Gefahrensituationen, Wirkung von Körpersprache, Erlernen von effektiven Techniken zur Abwehr von Handgriffen oder auch Einsatz von alltäglichen Gegenständen zur Selbstverteidigung. Zudem wird es den Verantwortlichen zufolge einen Vortrag des Polizeipräsidiums Rheinpfalz zum Thema Prävention geben.

Die Kurstermine: 4., 11., 18. und 25. Oktober, 16 bis 17.30 Uhr. Sportliche Fitness ist keine Voraussetzung für die Teilnahme am Kurs, der im Gymnastikraum des ESV, Oskar-Vongerichten-Straße 7, stattfindet. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, noch sind Plätze frei. Anmeldung und Information bei Birgitta Scheib (0621 518483) oder Ursula Stepf-Froschmaier (0621 551597).