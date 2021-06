Der Seniorenrat der Stadt Ludwigshafen lädt einmal monatlich zu einer kostenlosen einstündigen Gymnastikstunde im Bewegungsparcours an der Schneckennudelbrücke im Stadtteil Süd ein. Kräftigungs-, Dehnungs- und Koordinationsübungen gehören zu jeder Stunde. Die Übungen an den Freiluft-Fitnessgeräten sind nach Angaben des Seniorenrats auch für Ungeübte geeignet und werden jeweils den Teilnehmern angepasst.

Bewegung sei die beste Vorsorge, die billigste Medizin und ein erfolgversprechender Weg, Gesundheit und Wohlbefinden zu steigern, wirbt der Seniorenrat. Zielgruppe seien Menschen über 65, die sich schon lange nicht mehr sportlich betätigt oder leichte Beeinträchtigungen haben. Seniorenbeiratsvorsitzende Birgitta Scheib ist lizenzierte Übungsleiterin für Breitensport und Sport in der Prävention und wird die Gymnastikstunden leiten. Die Termine sind immer dienstags von 10 bis 11 Uhr am: 22. Juni, 27. Juli, 24. August, 28. September, 26. Oktober und 16. November. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr, so die Veranstalter.