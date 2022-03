An jedem ersten Donnerstag im Monat steht nach Angaben des Seniorenrats Gerhard Christoph von 15 bis 19 Uhr als zertifizierter Berater für „Wohnen im Alter“ für Fragen von Interessierten zur Verfügung. Erreichbar ist er unter der Telefonnummer 0151 46424004. Darüber hinaus findet an jedem zweiten Donnerstag im Monat auch im Büro des Seniorenrats eine Wohnberatung statt. Die Bürostunden in der Bismarckstraße 29 sind: Montag, Dienstag und Donnerstag, jeweils von 9 bis 12 Uhr.